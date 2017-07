Diese Angestellte hat wohl den besten Chef der Welt

Vor zwei Wochen postete Madalyn Parker den Mail-Verlauf zwischen ihr und ihrem Vorgesetzten. In der Mail teilte die junge Frau aus Michigan ihrem Chef mit, dass sie sich ein paar Tage frei nehmen muss, um sich wieder auf sich selbst und ihre Gesundheit zu konzentrieren. Die Antwort des Vorgesetzten hat für unglaubliche Reaktionen im Netz gesorgt. Mittlerweile hat der Tweet 14.000 Retweets und 41.000 “Gefällt mir”-Angaben.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

— madalyn (@madalynrose) 30. Juni 2017