Dienstwagen von Leopold Figl kommt ins Museum NÖ

Wie der Landespressedienst Aussendung hervorhob, hat Figl (1902-1965) sowohl die österreichische als auch die niederösterreichische Geschichte entscheidend geprägt: Als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik (1945-1953) forcierte er den Wiederaufbau und setzte sich ab 1953 als Außenminister für den Abzug der Besatzungsmächte und den Abschluss des Staatsvertrages ein.

In zähen Verhandlungen in Moskau konnte sich der ÖVP-Politiker gemeinsam mit dem damaligen Bundeskanzler Julius Raab die Zustimmung der Sowjetunion zum Staatsvertrag sichern. Bis 1959 hatte er die Funktion als Außenminister inne und erreichte unter anderem die Aufnahme Österreichs in die UNO, um Teil der internationalen Völkergemeinschaft zu werden. Von 1962 bis zu seinem Tod drei Jahre später war Leopold Figl (geboren am 2. Oktober 1902 in Rust im Tullnerfeld) Landeshauptmann von Niederösterreich.

Der Mercedes 220 S, ein sogenannter “Großer Ponton”, hat einen Reihen-6-Zylinder-Motor mit 100 PS. Das Fahrzeug, das 830.000 Kilometer am Tacho hat, sei optisch und technisch in einem sehr guten Zustand.

Es sei ein großes Anliegen, Geschichte für die Menschen sichtbar und erlebbar zu machen und die Bedeutung der Demokratie zu vermitteln, erklärte Mikl-Leitner. Niederösterreich habe große Schätze und Sammlungen, die mit dem Haus der Geschichte für alle Menschen öffentlich zugänglich werden. Die Einrichtung im Museum NÖ im Kulturbezirk des Regierungsviertels in St. Pölten wird ab dem 10. September mit Dauer- und Sonderausstellungen die Geschichte Niederösterreichs als Kernland Österreichs im zentraleuropäischen Kontext beleuchten.

(APA)