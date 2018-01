DIENSTag: Vekehrsüberwachung gegen Einbrecher

Die Polizei geht gezielt gegen Einbrüche in den Herbst- und Wintermonaten vor.

Schwer einsehbare Grundstücke im Fokus

Dämmerungseinbrecher schlagen in den Herbst- und Wintermonaten zwischen 16 und 21 Uhr zu. Zu den Tatorten zählen meist Wohnungen und Wohnhäuser, die gut an Hauptverkehrsrouten angebunden sind und eine rasche Flucht ermöglichen. Auch Siedlungsgebiete mit schwer einsehbaren Grundstücken und ebenerdig gelegene Wohnungen stehen im Fokus. Die Täter zwängen Terrassentüren auf oder versuchen über gartenseitig gelegene Fenster, Türen oder Kellerzugänge in das Wohnobjekt einzudringen. Dabei nutzen sie meist einfache Hilfsmittel wie Schraubenzieher und brechen schlecht gesicherte Türen oder Fenster auf.