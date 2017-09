Diego Costa wechselt im Jänner von Chelsea zu Atletico

Der Stürmer kehrt nach Madrid zurück - © APA (AFP)

Diego Costa kehrt wie erwartet im Jänner von Chelsea zu Atletico Madrid zurück. Die beiden Fußball-Clubs bestätigten am Donnerstag eine Einigung. Nachdem der spanische Stürmer bei Chelseas Trainer Antonio Conte in Ungnade gefallen war, scheiterte eine Rückkehr nach Madrid im Sommer nur an der Transfersperre des spanischen Vereins, die im Winter abläuft.