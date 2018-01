Diego Costa traf nur fünf Minuten nach Comeback für Atletico

Der spanische Fußball-Nationalspieler Diego Costa hat sich am Mittwoch bei seiner Rückkehr zu Atletico Madrid mit einem Torerfolg zurückgemeldet. Der 29-Jährige erzielte beim 4:0-Sieg im Hinspiel des Cup-Achtelfinales bei Drittligist Lleida Esportiu den dritten Treffer (69.), nachdem er erst fünf Minuten davor eingewechselt worden war.

Costa hatte in der vergangenen Premier-League-Saison mit 20 Toren für Chelsea großen Anteil am Gewinn der englischen Meisterschaft. Zwischendurch hatte er im Winter für Unruhe gesorgt, als er offen mit einem Wechsel nach China liebäugelte. In der aktuellen Saison spielte Costa keine Rolle in den Planungen von Coach Antonio Conte. Angeblich soll der ihm seine Entscheidung per SMS mitgeteilt haben. Aus Protest war der Stürmer zu spät aus dem Sommerurlaub zurückgekommen.