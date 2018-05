Diebe stahlen bis zu 200.000 Euro aus Zoo in Frankreich

Der Zoo im französischen Beauval ist wegen seiner Pandabären beliebt - nun haben Diebe bis zu 200.000 Euro aus dem Tiergarten gestohlen. Nach Angaben der Zooleitung vom Montag stiegen die Kriminellen durch ein Fenster ein und brachen den Tresor auf.

Der Zoo in Beauval zählte im vergangenen Jahr mehr als 1,4 Millionen Besucher. Es ist der einzige Tierpark in Frankreich mit drei Pandabären. Einen regelrechten Ansturm verzeichnete der Zoo nach der Geburt des Pandababys Yuang Meng. Patin des kleinen Bären ist First Lady Brigitte Macron, die Frau von Präsident Emmanuel Macron.