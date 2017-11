RANKWEIL. Er war einer der Gründer vom Eissportverein Rankweil und leitete knapp drei Jahrzehnte lang die Geschicke des Traditionvereins. Der Rankweiler Wilfried Kleinfercher hat sich auch vehement für den Neubau einer Kunsteisbahn Gastra eingesetzt und ist trotz seines hohen Pensionsalters in den verschiedensten Aufgaben immer noch im Klub aktiv.

Aufgrund der jahrzehntelangen Nachwuchssorgen im Eisstocksport hat er mit der Schaffung der Sektion Eiskunstlauf eine neue Aufbruchsstimmung im Klub erzeugt. In kürzester Zeit konnten knapp fünfzig Kinder für die Randsportart Eiskunstlauf in Rankweil gewonnen werden. Seit dem Jahr 2007 werden in den Wintermonaten die Kids regelmäßig von fachkundigen Trainern betreut und weiterentwickelt. Als Aktiver im Eisstocksport wurde Wilfried Kleinfercher mit der Vorarlberger Landesauswahl sensationell Vizeeuropameister und hat auch als Landesverbandstrainer wertvolle Tipps an junge Talente weitergegeben. Als Wirtschaftsreferent und zuständig für die jungen Eiskunstläufer leistet er seit knapp drei Jahrzehnten in den Wintermonaten auf der Gastra unermüdliche ehrenamtliche Tätigkeiten. „Die zweite Liebe gehört dem Eissportverein Rankweil und daran wird sich niemals was ändern“, so Kleinfercher. VN-TK