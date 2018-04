Die Zanzenbergbohrer

.

Wöchentlich gehe ich meiner Beschäftigung als Schreiber nach. Meine Aufgabe besteht darin, Barons Ideen auszuformulieren. Selten steig ich auf den Zanzenberg, meist über das Zickzackwegle, um droben zu wandeln und Abstand von den Plotikeri zu bekommen, die mich tagtäglich ansurren. Oben bestimmt dann der Baron mein Geh-Hirn und versetzt mich, oh wie schön, nach Panama oder fesselt mich in Rückblenden, aus denen mich ein Zanzenvogel befreit oder sonst eine Oberdorferin mit Dackel, wenn sie mir entgegen wandern, was ich nicht so mag. Über den Zanzenberg wird allerlei Unglaubliches erzählt.Kürzlich wurde ich von einem tiefen anhaltenden unterirdischen Brummen überrascht, ein Geräusch, also ob der Berg zahnarztmäßig angebohrt werde. In der Zeitung las ich später, dass „ein Stollen mit sanfter Bohrung“ (political goretexness) durchgezogen werde. Wozu fragte ich? Wozu wird für 7 Millionen Euro Dreck herausgebohrt? Bohren die Rathäusler nach ihren fossilen Versteinerungen? Dass die Stadtvertreter gerne und la