Die Wiener U-Bahnlinie U1 fährt nun bis Oberlaa

Angebunden an das hochrangige Öffi-Netz werden damit etwa die Per-Albin-Hansson-Siedlung, das Stadion des FK Austria Wien – die “Generali-Arena” – oder die Therme Oberlaa. Von 10.00 bis 18.00 Uhr bieten die Wiener Linien entlang der neuen Strecke buntes Unterhaltungsprogramm. Bundeskanzler Christian Kern und Wiens Bürgermeister Michael Häupl (beide SPÖ) haben ihre Teilnahme bei der Eröffnungsfeier ebenfalls angekündigt. Der erste reguläre Zug wird gegen 10.30 Uhr den Reumannplatz in Richtung Oberlaa verlassen. Fünf Jahre lang wurde an dem 600 Millionen Euro teuren Projekt gearbeitet.

(APA)