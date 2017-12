Die wichtigsten Ereignisse im November 2017

Wir haben für Sie die wichtigsten Ereignisse des Jahres im Überblick zusammengefasst. Highlight des Novembers war unter anderem die Verlobung von Prinz Harry und der Schauspielerin Meghan Markle.

03.11. Der US-Streamingdienst Netflix kündigt die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Regisseur Kevin Spacey auf und stoppt die Fernsehserie “House of Cards”. Dem zweifachen Oscar-Preisträger wird sexuelle Belästigung junger Kollegen vorgeworfen.

03.11. Nach zweimonatigen Gefechten bringt die syrische Armee die im Osten gelegene Stadt Dair as-Saur unter ihre Kontrolle, bis 17. November auch umliegende Gebiete. Die russische Luftwaffe war an der Offensive gegen die Terrortruppe IS beteiligt.

04.11. Bei einem Flüchtlingslager nahe der ostsyrischen Stadt Deir as-Saur reißt eine Lastwagenbombe mindestens 75 Menschen in den Tod. Der Anschlag soll auf das Konto der Terrormiliz IS gehen.

04.11. In Saudi-Arabien werden zahlreiche Prinzen und ranghohe Staatsdiener unter Korruptionsverdacht festgenommen, unter ihnen der Milliardär Al-Walid bin Talal. Als treibende Kraft der Aktion gilt Kronprinz Mohammed bin Salman.

05.11. Die “Süddeutsche Zeitung” und andere Medien berichten über die “Paradise Papers” , in denen Daten über Tausende Fälle von Steuervermeidung zusammengetragen wurden. Sie betreffen Konzerne, Geschäftsleute und Politiker. Auch Vermögenswerte der britischen Königin Elizabeth II. spielen eine Rolle.

05.11. Carles Puigdemont , der von Spanien mit Haftbefehl wegen Rebellion gesuchte Ex-Regierungschef von Katalonien, stellt sich den Behörden in Belgien. Dorthin hatte er sich am 28. Oktober abgesetzt.

05.11. US-Präsident Donald Trump besucht auf seiner Asienreise zunächst Japan, dann Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen. Wichtigste Themen sind Nordkoreas Atomprogramm und Handelsfragen. In Vietnam trifft er den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Trumo war 12 Tage in Asien.

05.11. In einer Baptistenkirche in Sutherland Springs (US-Bundesstaat Texas) erschießt ein 26-Jähriger 26 Gottesdienstbesucher. Auf der Flucht verunglückt er mit seinem Auto und wird mit Kopfschüssen tot aufgefunden.

12.11. Die kurdische Grenzregion im Iran und Irak wird vom bislang tödlichsten Erdbeben des Jahres heimgesucht. Mindestens 540 Menschen sterben, die weitaus meisten davon in der westiranischen Provinz Kermanschah. Zehntausende sind obdachlos.

13.11. Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien verpasst erstmals seit 60 Jahren die Teilnahme an einer WM. Ein 0:0 gegen Schweden in Mailand reicht nicht für die Qualifikation bei der WM 2018 in Russland. Italienische Medien sprechen von “Demütigung” und “Tragödie”.