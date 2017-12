Die wichtigsten Ereignisse im Januar 2017

(v.l.n.r.) Trumps Angelobung, die zerstörung von Palmyra und die Lawinenkatastrophe in Italien.

(v.l.n.r.) Trumps Angelobung, die zerstörung von Palmyra und die Lawinenkatastrophe in Italien. ©APA/AFP, AP

Was für ein Jahr 2017! Der Beginn des Jahres wurde von Terroranschlägen des IS und der Lawinenkatastrophe in den italienischen Abruzzen überschattet. Und auch der im Jänner vereidigte US-Präsident Donald Trump sorgte zum Jahresauftakt mehrmals für Furore. Wir haben die wichtigsten Ereignisse des Januars für Sie zusammengefasst.

01.01. Der frühere portugiesische Ministerpräsident António Guterres übernimmt als neuer UN-Generalsekretär den Posten von Ban Ki Moon.

António Guterres wurde im Jänner neuer UN-Generalsekretär. ©APA

01.01. In einem Nachtclub in Istanbul (Türkei) erschießt ein 34-jähriger Kirgise 39 Besucher und verletzt 70. Die Terrororganisation IS bekennt sich zu dem Anschlag.

Bei dem Anschlag in dem Nachtclub in Istanbul wurden mehrere Menschen getötet. ©APA

02.01. Bei einer Revolte in einem Gefängnis der nordbrasilianischen Stadt Manaus sterben mindestens 56 Insassen. Sicherheitskräfte können die Kämpfe zwischen rivalisierenden Drogenbanden nur mühsam stoppen.

06.01. Einem Bericht der US-Geheimdienste zufolge hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Kampagne zur Beeinflussung der US-Präsidentenwahl angeordnet. Sie habe sich gegen die demokratische Bewerberin Hillary Clinton gerichtet.

08.01. Das Musical “La La Land” gewinnt in Beverly Hills (USA) sieben Golden-Globe-Filmpreise. Regisseur und Drehbuchautor ist der US-Amerikaner Damien Chazelle.

"La La Land" erhielt sieben Golden Globes. ©APA

09.01. Der Portugiese Cristiano Ronaldo (Real Madrid) wird in Zürich erneut zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt. FIFA-Welttrainerin wird die Deutsche Silvia Neid.

Silvia Neid wurde zur Welttrainerin des Jahres gewählt. ©APA

11.01. Nach neunjähriger Bauzeit wird die Elbphilharmonie in Hamburg feierlich eröffnet. Das Konzerthaus kostete 789 Millionen Euro – zehnmal mehr als geplant.

Die Elbphilharmonie in Hamburg ©AP

16.01. Beim missglückten Anflug auf den Flughafen der kirgisischen Hauptstadt Bischkek stürzt ein türkischer Fracht-Jumbo in ein Wohnviertel. Die vier Insassen und mindestens 35 Bewohner sterben.

16.01. Ein nigerianisches Kampfflugzeug bombardiert irrtümlich ein Flüchtlingslager nahe der Stadt Maiduguri im Nordosten des Landes. Dabei sterben mindestens 76 Menschen. Der Angriff hatte Extremisten der Terrorgruppe Boko Haram gegolten.

17.01. Auf dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) warnt der chinesische Präsident Xi Jinping vor Handelskriegen und Protektionismus. Xi ist der “Star” unter den mehr als 3000 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Xi Jinping in Davos. ©APA

17.01. Der italienische Konservative Antonio Tajani wird nach 13-stündigem Wahlmarathon neuer Präsident des Europaparlaments und Nachfolger des Deutschen Martin Schulz (SPD). Schulz wechselt in die Bundespolitik.

Antonio Tajani wurde EU-Parlamentspräsident ©AP

18.01. In einem Militärlager in der malischen Stadt Gao tötet eine Autobombe 77 Soldaten. Zum bislang schlimmsten Terroranschlag in Mali bekennt sich ein Ableger der Al-Kaida.

In Gao tötete eine Autobombe 77 Soldaten. ©APA

18.01. Eine durch ein Erdbeben ausgelöste Lawine verschüttet ein Hotel im italienischen Abruzzen-Ort Farindola. 29 Menschen finden den Tod.

Bei dem Lawinenunglück starben 29 Menschen. ©AP

18.01. Das Jahr 2016 war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1880. Die Temperatur lag global um 0,94 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts, berichten die US-Behörden NOAA und Nasa.

19.01. In der iranischen Hauptstadt Teheran stürzt ein brennendes Hochhaus ein. 30 Feuerwehrleute kommen ums Leben. Das 17-stöckige Gebäude konnte zuvor evakuiert werden.

20.01. Die Terrormiliz IS hat Teile des römischen Amphitheaters in der historischen Oasenstadt Palmyra zerstört. Die Terroristen hatten die Weltkulturerbe-Stadt im Dezember zurückerobert.

Palmyra ©APA

20.01. Der Republikaner Donald Trump wird als 45. Präsident der USA vereidigt. Vizepräsident ist Mike Pence. Trump ist Nachfolger des Demokraten Barack Obama, des ersten schwarzen Präsidenten des Landes.

Die Trumps auf der Vereidigungsroute ©APA

20.01. Das türkische Parlament billigt die von Präsident Recep Tayyip Erdogan vorgeschlagene Verfassungsreform für ein Präsidialsystem. Über das Reformpaket muss noch in einer Volksabstimmung entschieden werden.

21.01. Mit einer Lichtershow startet die dänische Stadt Aarhus in ihr Jahr als Kulturhauptstadt Europas. Als zweite Kulturhauptstadt präsentiert sich das südzyprische Paphos eine Woche später.

21.01. Mehr als 500 000 Menschen demonstrieren in der US-Hauptstadt Washington gegen US-Präsident Donald Trump und für Frauenrechte. Weitere “Frauenmärsche” gibt es im ganzen Land und auch weltweit.

Frauenmärsche gegen Trump. ©APA

22.01. Israel billigt den Bau von 566 neuen Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem. Zwei Tage später beschließt die Regierung den Bau von weiteren 2500 Wohnungen im Westjordanland.

23.01. US-Präsident Donald Trump steigt per Erlass aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP aus. Der Pakt der zwölf Staaten war 2016 unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft getreten.

Trump stieg aus TPP aus. ©AP

24.01. In einem “stern”-Interview verkündet SPD-Chef Sigmar Gabriel überraschend seinen Verzicht auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur. Beide Aufgaben soll der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz übernehmen.

Martin Schulz wurde neuer SPD-Vorsitzender. ©APA

25.01. Der US-Börsenindex Dow Jones steigt erstmals über 20 000 Punkte. Im Oktober sind es schon mehr als 23 000.

25.01. US-Präsident Donald Trump unterschreibt einen Erlass zum Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Sie soll mehr als 21 Milliarden Dollar kosten, 3200 Kilometer lang sein und illegale Einwanderung sowie Drogenhandel stoppen. Das Parlament verweigert die Finanzierung.

Trump ordnete den Mauerbau an. ©APA

27.01. US-Präsident Donald Trump erlässt einen Einreisestopp für Personen aus sieben muslimischen Ländern. Bundesrichter stoppen das Dekret im Februar. Auch spätere Erlasse sind umstritten.

Demonstrationen gegen Trumps Einreiseverbot. ©APA

30.01. Die 24-jährige Französin Iris Mittenaere wird in Manila (Philippinen) zur “Miss Universe” gekrönt. Die letzte Titelträgerin aus Europa war 1990 eine Norwegerin.