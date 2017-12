Die wichtigsten Ereignisse im Februar 2017

Was für ein Jahr! VOL.AT lässt 2017 Revue passieren und liefert einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des Jahres. Der Februar stand im Zeichen des Brexits, denn die Abgeordneten des britischen Unterhauses winkten Anfang des Monats das EU-Austrittsgesetz durch. Grund zum Feiern hatten die Briten mit dem 65-jährigen Thronjubiläum der Queen. Schillernd wurde es hingegen in den USA, dort wurden die Stars und Sternchen aus Musik und Film mit den Grammy Awards und den Oscars geehrt.

01.02. Das britische Unterhaus gestattet der Regierung, das Verfahren zum Austritt aus der EU (Brexit) in die Wege zu leiten.

03.02. Der Hohe UN-Kommissar für Menschenrechte berichtet über Verbrechen des Militärs von Myanmar an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Dazu zählten Vergewaltigungen und Massenmorde.

05.02. Beim Super-Bowl-Finale in Houston (US-Bundesstaat Texas) besiegt die Football-Mannschaft der New England Patriots die Atlanta Falcons mit 34:28. Die Entscheidung im populärsten Sportereignis der USA fällt nach einer Aufholjagd in der Verlängerung.