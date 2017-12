Feuerinferno, Tauziehen um Niki, Wirbel um Trump: Das war der Dezember

Das war 2017! Wir haben eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse des Jahres im Überblick erstellt. Im Dezember blickte die Welt nach Israel, als US-Präsident Trump Jerusalem als Hauptstadt anerkannte.

01.12. In einer Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt wird eine Paketbombe abgegeben. Auch bei einer anderen Sprengstoffsendung fordern Erpresser vom Paketzusteller DHL Millionensummen in der digitalen Währung Bitcoin.