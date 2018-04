Die Welt steht nicht still

Das Trio Wandelspiel tritt ein für den gemeinsamen Weg zur demokratischen Moderne.

Dornbirn. Wie wandelfähig eine Bibliothek sein kann, zeigt Ulrike Unterthurner, Leiterin der Stadtbücherei, mit dem breiten Programm, das sie und ihr Team anbieten. Nicht nur viele Regale voller Bücher und Medien möchten sie für ihre Besucher bereithalten, sondern auch zur Kommunikation und zum Diskurs untereinander einladen.

So gastierte am 3. April das Trio Wandelspiel im kleinen Veranstaltungsraum unter dem Dach. Das Trio Wandelspiel besteht aus Kurt Nachbauer an der Gitarre, Ljubisa Markovic an der Cajón und Konrad Steurer am Wort.

Die Demokratische Moderne

Ein ganz kleines Buch, Die Demokratische Moderne, nahm Konrad Steurer zur Hand und las die Texte aus „Ein Manifest für Wandel“. Feine musikalische Einlagen unterstrichen das Wandelspiel. „Der Wandel“, so Konrad Steurer, „ist keine Antwort, sondern ein Weg“. Er plädiert für die Abkehr vom globalen Kapitalismus als das alles bestimmende Wirtschaftssystem und findet es höchst an der Zeit, das gute Leben für alle als Gegenentwurf und Zukunftsmodell zu wählen.

Wichtig ist die Auseinandersetzung

Im zweiten Teil des Abends kamen die Besucher zu Wort, die ihre persönliche Sichtweise zur politischen Lage im Land und darüber hinaus beitragen wollten. Das Spektrum der Beiträge und Ideen war vielfältig und reichte vom Wunsch nach mehr Information und Transparenz in der Politik, über die Forderung zur Bekämpfung der Armut, bis zur überzeugenden Wirkung, die riesige Bewegungen erzielen können. Als Beispiel dafür wurde der Weltfrauentag am 8. März genannt, wo Millionen von Frauen in Spanien auf die Straße gegangen sind unter dem Motto: Wenn die Frauen streiken, dann steht die Welt still. Aber auch die Frage „Was bietet man an, wenn die Leute kämpfen wollen“ wurde gestellt. Die Zusammenarbeit mit bestehenden Strukturen zu überlegen, und die Energie zu bündeln schlug einer der Teilnehmer vor.