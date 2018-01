Die Welt ist eine (Snooker-)Kugel

Dreikönigsturnier der Three Kings in Rankweil

Für Vorarlbergs Nummer eins Marco Stoss reichte es immerhin für das Sechzehntelfinale, wo er am österreichischen Shootingstar, dem gerade mal 16 Jahre alten Florian Nüßle scheiterte.

Stoss zeigte sich mit seiner Performance aber durchaus zufrieden: „Das Turnier wird immer größer und besser. Gerade von den Profis kann man extrem viel lernen.“ Den Feldkircher, der seit sieben Jahren Snooker spielt, wurmte nur ein wenig seine Niederlage gegen Nüßle. „Da war durchaus mehr drinnen, das war sehr, sehr knapp.“ Vor seinem Einstieg in die Snookerszene spielte Stoss unter anderem in der Pool Billard Bundesliga. Die Unterschiede zwischen den beiden Sportarten sind laut Stoss der fast doppelt so große Tisch, die kleineren Kugeln und die Taschen sind rund statt eckig.