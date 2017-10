Die Wasserflasche für das It-Girl – Swarovski trifft BKR

Wer kennt Swarovski nicht? Ob Schmuck, Uhren, Accessoires oder Deko-Artikel – das österreichische Unternehmen vermarktet ein breites Sortiment. Die neueste Kreation: Eine mit Swarovski-Kristallen verzierte Trinkflasche.

Everything you need to know about the 500 Collection ☝. #bkr500 #ilovemybkr Ein Beitrag geteilt von bkr (@mybkr) am 1. Okt 2017 um 14:05 Uhr

Die neuen BKR-Wasserflaschen aus der “The 500 Collection” sind mit rund 500 Swarovski-Kristallen geschmückt und kostet einen stolzen Preis von rund 200 Dollar. Die besonderen Flaschen sind in den Farben Rosé, Weiß, Nude und Schwarz verfügbar und fassen 500 ml.

Introducing the 500 Collection: for the #bkrgirl who has everything. Over 500 Swarovski crystals, over 500 liters of water to a person in need, and 100% of net profits donated to charity. #bkr500 #ilovemybkr Ein Beitrag geteilt von bkr (@mybkr) am 28. Sep 2017 um 9:22 Uhr

Die beiden Freundinnen Tal Winter und Kate Cutler sind die Erfinderinnen hinter den Trinkflaschen von BKR. Sie wollen mit ihren Produkten ein sauberes Trinkgefäss kreieren, dass gleichzeitig ein modisches Accessoire darstellt.

Der Bilanzgewinn kommt der Organisation “Water for the People” zu Gute. Diese Organisation setzt sich für sicheres und sauberes Trinkwasser in Entwicklungsländer ein.

(Red.)