Die Vorarlberger Mostsommelier`s luden zur 5.Ländle Most Gala

Mit goldprämierten Mosten und einem fünfgängigen Menü wurden die Gäste im J.J.Ender-Saal verwöhnt.

Mäder Sieben Mostsommeliers präsentierten edelste Moste, Veronika Böckle zauberte mit ihrem Team zu jedem köstlichen Tropfen das passende kulinarische Highlight. Schon der Aperitif, bestehend aus Apfel-und Johannisbeercider von Somalier Edmund Schnetzer überraschte die Gäste. Leicht, spritzig-fruchtig mit feiner Kohlensäure eröffneten sie den Abend. Dann passend zu jedem Gang ein speziell ausgewählter Most als Begleiter. Die Mostsommeliers, Botschafter der Mostkultur in Vorarlberg, lieferten den Beweis, dass Most begeistern kann.