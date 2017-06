Die Volksschule Oberdorf feiert 125. Geburtstag

Dornbirn. Im Jahre 1887 wurde im Dornbirner Gemeindeausschuss der Bau eines neuen Schulhauses im Oberdorf beschlossen. Am 29. Oktober 1892 konnte das neue Schulhaus in der Zanzenberggasse eröffnet werden. Ein Drittel der Baukosten hatte der Fabrikant Viktor Hämmerle beigesteuert. Im Schuljahr 1892/93 besuchten 284 Schülerinnen und Schüler die neue Schule im Oberdorf. Sie wurden von sieben Lehrpersonen in vier Klasse unterrichtet, das waren über 40 Kinder pro Lehrperson!

Schüler fördern

Heute, 125 Jahre später führt die Volksschule Oberdorf neben einer Vorschulklasse je zwei Klassen pro Schulstufe. Seit zwei Jahren ist sie zertifizierte „Eigenständig werden“-Schule. Eigenständig werden ist ein wissenschaftlich gestütztes Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Volksschulalter.

Buntes Fest

Den 125. Geburtstag feiert die VS Dornbirn Oberdorf mit einem bunten Fest am Freitag, 30. Juni 2017. Los geht es mit einem offiziellen Festakt mit Ansprachen, Chor- und Theaterauftritten um 16 Uhr. Von 17 bis 19 Uhr finden verschiedene Unterhaltungsangebote statt. Dabei wird der zweite Stock zum Schulmuseum und das ganze Schulhaus zur Kunstausstellung mit Werken der Schüler. Weiters auf dem Programm stehen Geschichtenerzählen, Zirkusakrobatik, Kinderschminken und eine Filmvorführung. Ab 17 Uhr spielt die Dornbirner Jugendstadtmusik – mit den „Flat Tyres“ wird ab 18.30 Uhr in den Abend hineingefeiert. Der Elternverein bietet verschiedene Spezialitäten an und freut sich die Gäste ab 15 Uhr zu verköstigen.