Die USA und Südkorea verzichten auf Manöver während Olympia

Auf seine Drohungen mit dem "Atomwaffenknopf" im Konflikt mit Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump überraschend ein Entspannungssignal folgen lassen. Mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in vereinbarte er am Donnerstag, dass die Streitkräfte der USA und Südkoreas keine gemeinsamen Manöver während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im nächsten Monat abhalten.

Die Einigung Trumps und Moons folgen einer zaghaften Annäherung beider Staaten. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte in seiner Neujahrsansprache am Montag erklärt, er wolle eine Delegation zu den Winterspielen vom 9. bis zum 25. Februar entsenden. Südkorea hatte daraufhin ein Treffen in der nächsten Woche vorgeschlagen. Am Mittwoch hatten beide Seiten zum ersten Mal wieder seit knapp zwei Jahren eine zuvor abgeschaltete Kommunikationsleitung an der Grenze wieder in Betrieb genommen.