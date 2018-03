Die unendliche Leichtigkeit des Singens

Der Chor „Joy“ feiert sein 20jähriges Jubiläum mit einem großen Festakt. VN – Heimat-Interview: mit Chorleiter Jürgen Waibel (48)

Hohenems. Farbenfroh, schillernd und vielseitig ist das Repertoire des Chor Joy, der die Feier mit einer CD Präsentation und anschließender Taufe am 13. April um 19:30 Uhr im Löwensaal begeht. Außerdem stehen noch fünf Ehrungen am Programm. Im Interview mit der VN Heimat schildert Chorleiter Jürgen Waibel den Werdegang des erfolgreichen Chores.

Waibel: Wir haben mit 13 Mitgliedern begonnen und sind mittlerweile auf 40 Mitglieder mit eigener Band gewachsen. Bei den Aufnahmen haben alle Mitglieder mitgewirkt. Bei den Instrumentalisten haben wir noch Wolfgang Holzer am Bass und Wolfgang Wehinger am Schlagzeug gewinnen können. Außerdem singen bei manchen Liedern auch ein paar Mädchen des Projektjugendchores „am Kumma“ mit.

Was macht Ihnen an der Chorleitertätigkeit den meisten Spaß?

Waibel: Wir proben alle 14 Tage am Mittwoch, außer es gibt besondere Veranstaltungen. Da wird dann wöchentlich geprobt.

Sie, als musikalischer Leiter bestimmen ja die musikalische Ausrichtung, also die Werke, die einstudiert und aufgeführt werden. Nach welchen Kriterien gehen Sie bei der Auswahl der Werke vor?

Was müsste ein Gesangverein tun, um junge Mitglieder zu gewinnen? Wandelt sich das Vereinsmitglieder-Singen immer mehr zu einem Projektchor-Singen?

Waibel: Leider ist es so, dass fast jeder Chor Mitgliedermangel hat. Was besonders fehlt sind Männer. Beim Projektsingen ist die Gemeinschaft halt nicht so gegeben, wie wenn man fix bei einem Chor ist. Leider habe auch ich kein Rezept, damit mehr Männer bei einem gemischten Chor mitsingen. Es gibt kein Vorsingen. Vielleicht können wir nach diesen Konzerten doch noch einige überzeugen, bei JOY mitzusingen. Willkommen ist auch eine oder ein Musikant auf der Gitarre sowie auf der Violine.