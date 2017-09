Prinz Harry sah sich gerade in Ruhe ein Volleyballspiel an und aß dabei Popcorn aus einer Tüte. Seine Sitznachbarin Emily wollte davon jedoch auch etwas abhaben und griff ungeniert in die Tüte des Prinzen. Der ließ sich dadurch allerdings nicht aus der Ruhe, plauderte einfach weiter und bot der kleinen schließlich selbst das Popcorn an.

Ob die kleine Naschkatze wohl wusste, wem sie da das Popcorn stibitzt?

