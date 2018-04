Wer wird nach der Queen reagieren? Hier kommen die Top 10 der britischen Thronfolge!

Prinz Charles ist der älteste Sohn der Queen und steht somit an erster Stelle der Thronfolge. Prinz William steht nach seinem Vater an zweiter Stelle. Prinz George ist der Erstgeborene von Prinz William und Herzogin Catherine und belegt somit den dritten Platz. Die kleine Prinzessin Charlotte steht an viertel Stelle. Prinz Williams jüngerer Bruder Harry belegt den fünften Platz in der Thronfolge. Prinz Andrew ist der zweite Sohn der Queen und steht an sechster Stelle. Auf der siebten Position steht die älteste Tochter von Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice.