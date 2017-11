"Die Todes-Wuchtl schlägt zurück": Michael Mittermeier im Interview

Michael Mittermeier geht ab März 2018 mit seinem neuen Programm "Lucky Punch" in Österreich auf Tour. Am Freitag der Komiker in Bregenz zu Gast.

Die Österreicher haben laut Mittermeier einen “sauguten Humor”. Im Interview spricht der Bayer unter anderem über die Grenzen von Satire und wie er Social Media benutzt

Warum Satire alles darf

Politisches Kabarett, ja auch Satire, ist wichtig. Sie kann laut Mittermeier helfen mit dem Wahnsinn in der Welt zu leben und dem Irrsinn den Schrecken zu nehmen.

Satire hat für den Comedian keine Grenzen, alles sei eine Frage des Geschmacks, deshalb dürfe Satire alles. Die Haltung zum Thema sei aber wichtig, denn nur eine harte Pointe, die gut sei, habe Berechtigung.

Homage an Bruce Lee und Österreich

Der Komiker sieht sich selbst nicht als Workaholic, auch wenn er von Show zu Show pilgert. Es sei nicht so geplant gewesen. Er habe viele Ideen gehabt und nicht mehr bis zum nächsten Termin warten wollen. “Die Todes-Wuchtl schlägt zurück” sieht er als eine Hommage an Bruce Lee und an Österreich. Ein glücklicher, alles entscheidender Treffer eines hoffnungslos unterlegenen Kämpfers trifft in “Lucky Punch – Die Todeswuchtel schlägt zurück” auf lustige Pointen.

