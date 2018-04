Die SV Ried schlägt Austria Lustenau

Die Lustenauer Austria unterliegt in Ried mit 0:2.

In der 29. Runde der Sky Go Ersten Liga traf die Lustenauer Austria auswärts auf die SV Ried, die erstmals vom neuen Coach Thomas Weissenböck betreut wurde. Mit einem 2:0-Heimerfolg meldeten sich die Innviertler wieder zurück im spannenden Aufstiegsrennen.

Nach einer guten Viertelstunde gingen die Rieder in Führung, Chabbi verwertete einen Foulelfmeter zum 1:0. Weitere Höhepunkte blieben in den ersten 45 Minuten aus und so ging es mit der knappen Führung für Oberösterreicher in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn waren erst acht Minuten absolviert, da profitierte Walch von einem Ballverlust der Lustenauer und erhöhte auf 2:0 für die Gastgeber.