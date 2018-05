Die süßeste Autobahn der Welt

Etwa 12 Tonnen flüssige Milchschokolade landeten nach einem Lkw-Unfall auf dem Asphalt.

Es war ein ungewöhnlicher Arbeitstag für die Feuerwehr in Polen. Etwa 250 Kilometer westlich von Warschau war es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Aber es mussten keine Flammen gelöscht werden, sondern es galt rund 12 Tonnen flüssige Milchschokolade in den Griff zu bekommen.