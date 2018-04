Die Sturmschäden sind enorm

Aufräumarbeiten in der Gisinger Au schreiten aber voran

Ein heimischer Baum wird hingegen nicht mehr angepflanzt.: Die Esche. Das Eschensterben ist etwas, was die Agrargemeinschaften nicht nur in Altenstadt, sondern landauf landab alle beschäftigt und das seit mehr als zehn Jahren. Die Ausfälle durch eine eingeschleppte Pilzerkrankung liegen in der Gisinger Au bei fast 100 Prozent – ein Totalausfall. Die Schäden gehen in die Millionenhöhe. Bei der Agrargemeinschaft wird aber alles getan um das Naherholungsgebiet, mit seinen rund 40 Kilometer Wander- bzw. Radwegen, wieder in alter Pracht erstrahlen zu lassen. CEG