Die Stones sind eingeweiht

„Ja, ja, ja“, lautete die Antwort auf die Frage, ob die britische Künstlerin Es Devlin, die im Musikthe­aterbereich ebenso tätig ist wie für die Olympischen Spiele oder Rock-Megastars, einmal auf der Bregenzer Seebühne arbeiten möchte, und zwar nicht weil dort ein großes Rockkonzert stattfin­det, sondern weil Bizets Oper „Carmen“ aufgeführt wird. In wenigen Monaten ist es so weit. Auf dem noch nackten Gerüst, das auf dem winter­lichen See heranwächst, wer­den bald Spielkarten zu sehen sein, die in der neuen Büh­nenskulptur eine entschei­dende Rolle innehaben, und offenbar geht es auch darum, welche das sind. Denn Kasper Holten, der dänische Regis­seur und Intendant des Royal Opera House in London, will die Frage in den Mittelpunkt rücken, wer diese berühm­te Opernfigur Carmen denn überhaupt ist, die es bezüg­lich des Bekanntheitsgrades und der Vielschichtigkeit mit Don Giovanni aufnehmen kann. Gefragt werden soll auch, wie sie zu dieser Frau wurde und was es mit den Karten und dem Fluch auf sich hat.

80 Veranstaltungen

Optimistisch gestimmt, hatten sich Intendantin Eli­sabeth Sobotka, Präsident Hans-Peter Metzler, der kaufmännische Direktor Mi­chael Diem und Kasper Hol­ten jüngst jedenfalls lauter Asse als Kulisse ausgesucht, um ein umfangreiches Pro­gramm für den Sommer 2017 zu präsentieren. Insgesamt 80 Veranstaltungen werden angeboten, 214.000 Karten wurden aufgelegt, nahezu die Hälfte der 193.000 Kar­ten für die Oper „Carmen“ auf dem See (gerechnet ohne Generalprobe) sind bereits gebucht. Wie zum Ende der Saison 2016 gegenüber den VN an­gedeutet, hat nun auch das über mehrere Jahre bzw. noch unter dem früheren Intendanten David Pount­ney weggelassene Sprech­theater wieder Platz. Vorerst ist es ein Gastspiel aus dem Gorki-Theater in Berlin. Die inhaltlich hervorragende Andockmöglichkeit an die Opernproduktion im Fest­spielhaus, nämlich Rossinis „Moses in Ägypten“, war aus­schlaggebend für die Wahl. In Zukunft sollen in Bregenz auch wieder Premieren mög­lich sein. Dass das Schauspiel ein kontinuierlicher Faktor im musiklastigen Programm bleibt, dafür kann Elisabeth Sobotka somit garantieren. „The Situation“ von Yael Ro­nen bildet Wiederbegegnun­gen von Menschen aus dem Nahen Osten in Deutschland ab. „Es ist eine Katastrophe für uns, dass wir es nicht schaffen, dass dort wieder Frieden herrscht“, verdeut­licht Sobotka die Relevanz der Thematik.

Auch weitere Projekte ste­hen in Bezug zueinander. Nachdem das Kollektiv Hotel Modern an der von Lotte de Beer inszenierten Rossini-Oper beteiligt ist, wird es auch ein eigenes Projekt, nämlich Wagners „Ring in 90 Minu­ten“ zur Aufführung bringen. Sind es einmal Puppen, die es ermöglichen, den schwer darzustellenden Operninhalt mit den biblischen Plagen und der Meeresteilung plau­sibel zu machen, so wimmelt es in der berühmten Tetralo­gie von Insekten.

Junge Sänger

Der Mozart-Da-Ponte-Zyklus wird 2017 mit „Die Hochzeit des Figaro“ beendet, eine Fortsetzung des Opernstudi­os, einer Plattform, auf der junge Sänger ein hochpro­fessionelles Umfeld vorfin­den, ist vorgesehen. Schon im ersten Jahr der Intendanz von Elisabeth Sobotka hatte Annika Schlicht die Dorabella in „Cosi fan tutte“ gesungen, 2016 begeisterte sie in „Make no noise“ von Miroslav Srn­ka. Im letzten Sommer sang der Tiroler Wolfgang Schwai­ger den Don Giovanni. Er wird in diesem Jahr als Mora­les auf der Seebühne stehen. Mit „To the Lighthouse“ nach einem Roman von Virginia Woolf beobachtet das Publi­kum bereits seit eineinhalb Jahren das Entstehen einer Oper von Zesses Seglias, die nun mit Musikern des Sym­phonieorchesters Vorarlberg uraufgeführt wird.

Zugänglich machen

Erinnern Sie sich noch an „Die Legende von der un­sichtbaren Stadt Kitesch“ von Rimskij-Korsakow? 1995 hat­ten die Festspiele diese Oper im Programm. Harry Kupfer inszenierte, einer seiner As­sistenten war Kasper Holten. „Wenn mir damals jemand gesagt hätte: ‚Du kommst in 20 Jahren zurück und machst eine Oper auf dem See‘, hät­te ich das niemals geglaubt“, erinnert sich der Regisseur, der darauf setzt, Opern so zugänglich wie nur möglich zu machen, dabei aber auf höchste Qualität bedacht zu sein. Eine reizvolle Episode hat er noch zu erzählen. Als er einmal mit Es Devlin das Konzept für „Carmen“ durch­ging, wurde sie von Anrufen unterbrochen. Weil es Mick Jagger war, der mit der Büh­nenbildnerin noch Details für ein Konzert abklären wollte, nahm sie das Telefon ab, ent­schuldigt sich aber vielmals. Wenn sie demnächst also mit den Stones zusammen­sitzt und sich gerade Kasper Holten meldet, werden also auch diese wissen, dass sie nicht nur Opern ausstattet, sondern auch große Produk­tionen auf einem See, wobei dieses Mal übrigens auch das Wasser eine Rolle spielt.