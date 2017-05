Die Stones kommen – Warnung vor Ticketbetrügern

Kartensuchende sollten sich an offizielle Stellen wenden - © APA (GETTY)

Der Karten-Vorverkauf für das Konzert der Rolling Stones am 16. September in Spielberg startet am Donnerstag mit einem Online-Presale. Die Ticketplattform oeticket warnte aus diesem Anlass vor zweifelhaften Händlern und riet, sich an offizielle Stellen zu wenden.