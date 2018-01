Die Sternsinger sind unterwegs

Derzeit ziehen wieder die Sternsinger durch Vorarlberg und sammeln für Hilfe zur Selbsthilfe. Der Schwerpunkt liegt heuer auf Nicaragua - und auf einem Rap.

Aktuell ziehen an die 3.500 Sternsinger durch die Vorarlberger Gemeinden, um die Segensbitte zu überbringen und Spenden zu sammeln. Zu ihnen zählen auch Daniel, Kimberly, Elena, Julian und Mariella von der Pfarre Schwarzach, die uns im Medienhaus besuchten.

Doch auch in Tansania werden Bauern unterstützt, ihre Anbautechniken der zunehmenden Trockenheit anzupassen. So soll die Ernährungssicherheit in dem afrikanischen Land gesichert werden.