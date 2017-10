Die Statistik spricht für Gröden und gegen die Wälder

Mit Spiel Nummer zehn endet bereits das erste Viertel des Grunddurchganges. Im Vergleich zum selben Zeitraum in der Vorsaison hat der ECB drei Mal so viele Punkte auf dem Konto. Doch vor allem bei den Heimspielen wäre mehr drin gewesen. Daher streben die Wälder für Samstag den zweiten Heimsieg gegen den HC Gherdeina an. Der INL Halbfinalgegner von 2014 befindet sich derzeit mit sechs Zählern auf dem 15. Tabellenplatz. In die neue Saison startete die Mannschaft aus Wolkenstein mit einem knappen Sieg gegen Neumarkt, danach folgten fünf Niederlagen. Trainer Lee Gilbert musste daher Patrice Lefebvre Platz machen, der Gröden gegen das Farmteam des KACs wieder auf die Siegerstraße brachte.

Am vergangenen Mittwoch verlor man aber erneut vor eigenem Publikum und der HC Gherdeina wartet daher immer noch auf den ersten Heimsieg. „Ich konzentriere mich nicht darauf was unsere Kontrahenten machen. Mir ist es wichtig, dass der Fokus unserer Mannschaft auch bei uns liegt.“, erklärt Wälder Coach Jussi Tupamäki. „Wir wollen das Niveau aus den letzten beiden Spielen halten. Da auch die Kooperationsspieler immer wieder in diesem Prozess eingebunden sind, müssen wir immer daran arbeiten, die richtige Abstimmung im Team zu finden.“

Der ECB und der HC Gherdeina standen sich in der ersten Alps Hockey League Auflage nicht nur im Grunddurchgang, sondern auch in der Qualifikationsrunde gegenüber. Die letztjährige Bilanz fällt mit drei Siegen und einer Niederlage zugunsten der Südtiroler aus. Ein weiteres Detail, welches die Mannschaft von Tupamäki gerade rücken möchte.