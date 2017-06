Die Stadtbücherei feiert die Umweltwoche

Stadtbücherei. Wer alte Bücher zu Hause hat, die „ausgelesen“ sind, ist herzlich eingeladen ihnen neues Leben einzuhauchen. Unter der Anleitung von Gabriele Fink und Veronika Köb werden aus alten Buchseiten kreative und dekorative Kunstwerke. Einfach Bücher, Schere, Klebstoff, Superkleber, Wäscheklammern und Schreibmaterial einpacken und sich am Mittwoch, 14. Juni (19 Uhr) oder Donnerstag, 22. Juni 2017 (14 Uhr) in der Stadtbücherei kreativ austoben. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich (stadtbuecherei@dornbirn.at) – der Kostenbeitrag beträgt 15 Euro.

Unter den Linden

Dieser Kreativworkshop ist nur eine von mehreren Veranstaltungen in der Stadtbücherei im Rahmen der Vorarlberger Umweltwoche. Zu den Highlights gehört „Unter den Linden – Gemeinsam Gemeinschaftsorte entdecken #1“ am Samstag, 10. Juni 2017 von 11 bis 17 Uhr. Gemeinsam mit dem Verein Faktor Natur lädt die Stadtbücherei Dornbirn zum Zusammenkommen unter Dornbirns Bäumen ein. Der Tag steht ganz im Zeichen guter Begegnungen und Beziehungen. Beziehungen zwischen den Menschen, den Orten und der Natur, die sie an diesen Plätzen vorfinden. Auf dem Programm stehen ein Picknick mit kunterbuntem Leseabenteuer, ein Gartengespräch zum Thema „Natur in unserer Stadt“ und ein Klimadialog. Schauplätze sind die Wiese hinter der Stadtbücherei, der Park beim Umweltverband (vor dem Kindergarten Markt) und der inatura-Park.

Alle Infos zu diesen und allen weiteren Veranstaltungen der Dornbirner Stadtbücherei im Rahmen der Vorarlberger Umweltwoche findet man unter www.buecherei.dornbirn.at.