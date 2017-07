Die Stadt Hohenems präsentiert die neuen Regelungen am Alten Rhein

© VOL.AT/Hartinger

Der Naturpark Alter Rhein wurde in Lustenau im Zuge des Radwegausbaus vor zwei Jahren neu gestaltet. Nun haben die vier Anrainergemeinden Altach, Diepoldsau, Hohenems und Lustenau gemeinsam die teils recht unterschiedlichen Regelungen überprüft und angeglichen. Diese neuen Verordnungen wurden am Mittwoch in Hohenems präsentiert.