Die stabilen Konturen einer Stadt

Eine Gemeinde ohne Ehrenamt? Kaum vorstellbar, denn nahezu jeder zweite Vorarlberger engagiert sich unentgeltlich in der Nachwuchsarbeit von Sportclubs in Kulturvereinen, der Pfarre oder gemeinnützigen Einrichtungen. Ohne die Menschen, die freiwillig und unentgeltlich Zeit und Liebe investieren, wäre die Gesellschaft um vieles ärmer.

Soziales Engagement

Einer der ältesten Vereine der Bezirksstadt ist der Krankenpflegeverein, später bereichert um den MOHI. Mit viel Einsatz und Menschlichkeit versorgt das Pflege- und Betreuungspersonal das Einsatzgebiet. Sie leisten nicht nur nötige Hilfsdienste, sondern bringen Lebensfreude und Zeit fürs Gespräch mit. Ein wertvolles Angebot, das 2016 mit rund 20.000 Patientenbesuchen in Anspruch genommen wurde. Was vor 90 Jahren mit der Hauskrankenpflege begann, ermöglicht auch heute noch älteren und pflegebedürftigen Menschen einen selbstbestimmten und lebenswerten Alltag. Rund 2751 Mitglieder zählt der Verein aktuell. „Ohne die Unterstützung der Menschen unserer Region könnten wir unser Angebot in dieser Qualität nicht aufrechterhalten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wie arm wäre eine Gesellschaft ohne ein Für- und Miteinander“, so Obmann Hans Mayr, der gemeinsam mit seinem Vorstands-team um sämtliche Belange des Krankenpflegevereins bemüht ist.

Im Zeitlimit bleiben

Ein rundes Jubiläum feiert 2017 auch einer der größten und erfolgreichsten Sportvereine der Region: der ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz. Am 14. Juni 1987 wurde die Bahn in der Rungelinerstraße mit dem ersten internationalen Bewerb feierlich eröffnet. Dreißig Jahre später herrscht auf der Bahn nach wie vor reges Treiben, die Nachwuchstalente im Alter von 5 bis 16 Jahren trainieren von März bis Oktober regelmäßig, darunter auch vier Nationalkaderfahrer. Mit ihren spektakulären Sprüngen und den schnellen Starts halten sie Fans und Zaungäste in Atem, vor allem beim traditionellen BMX-Weekend und dem Arlberg-Quellfrisch-Open. „An diesem Wochenende geben sich die besten BMXler aus ganz Europa ein Stelldichein auf unserer Anlage. Über zwei Tage erleben wir die Faszination des Sports in all seinen Facetten“, so Obmann Herbert Dür. Im Jubiläumsjahr darf die Alpenstadt im Rahmen eines Trainingscamps vier Ausnahmeathleten des BMX-Sports willkommen heißen: Raymon van der Biezen (NED), David Graf (SUI), Markus Huber (GER) und Simon Schirle (GER). „Wir freuen uns über unseren runden Geburtstag, auf tolle internationale Bewerbe 2017 und auf kommende sportliche Herausforderungen“, so der langjährige Obmann.

Den guten Ton wahren

Weniger sportlich aber mit ebenso viel Freude sind die Sänger des St. Peter Chors bei der Sache. Seit 15 Jahren proben sie, unter der musikalischen Leitung von Schwester Maria, für die besonders feierlichen Feste im Kirchenjahr. „Damals waren wir fünf Schwestern noch nicht lange in Bludenz. Weihnachten nahte und wir dachten uns, dass es schön wäre, einen Chor zu haben. Die Musik macht auf eigene Art und Weise erfahrbar, was in der heiligen Messe passiert. Also gestaltete ich ein Blatt Papier mit der Einladung zur ersten Chorprobe im Kloster. Ich hängte Kopien in der näheren Umgebung aus. Als zur ersten Probe rund 20 Sängerinnen und Sänger sowie Organist Anton Rohrer erschienen, war das eine riesige Freude“, erzählt Schwester Maria. Manche der Pioniere blieben dem Chor bis heute treu. „Durch ihre Stimmen schenken die Sänger den Messbesuchern eine besondere Atmosphäre und Freude weiter und das berührt mich sehr.“

Wer etwas von sich gibt, wird selbst beschenkt, ob im Chor, in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen oder im Dienst älterer Menschen. Erst das Ehrenamt macht eine Gesellschaft lebenswert, bunt und wertvoll. Nähere Informationen zu sämtlichen Bludenzer Vereinen sind auf der Homepage der Stadt unter www.bludenz.at abrufbar.