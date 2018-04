Die Sonne geht auf im Sunnahüsle

Tag der offenen Tür im Montessori Kindergarten

Götzis. Perfekter Sonnenschein bei einem gemeinsamen Sonntag im Sunnahüsle. So kitschig das auch klingen mag, es war doch das Motto beim Tag der offenen Tür im Götzner Montessori Kindergarten. Ein wunderbarer Frühlingstag bei strahlendem Sonnenschein war die ideale Bühne um interessierten Kinder und Eltern in das Haus in der Markstraße einzuladen. Wie für Montessori Eltern gewohnt, hatten sie das Haus und den Garten herausgeputzt, liebevoll dekoriert und sorgten auch für ein feines Buffet und die dazu passenden Getränke. Bereits seit dem Schuljahr 1998/99 – im Herbst gibt es das 20 Jahr Jubiläum – derzeit besuchen 21 Kinder die private Kinderbetreuung nach den Montessori Pädagogik Prinzipien.