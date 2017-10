Die Sommerzeit endet am kommenden Sonntag

Wieder einmal heißt es die Uhren zurückdrehen - © APA (Archiv/KEYSTONE)

Am kommenden Sonntag begibt sich die Sommerzeit in ganz Europa in den “Winterschlaf”. Dabei werden die Zeiger um eine Stunde – von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr – zurückgestellt. So mancher wird die zusätzlichen 60 Minuten Schlaf zu schätzen wissen. Viele können sich das Zurückdrehen der Zeiger per Hand ersparen: Ihre Armbanduhren und Wecker empfangen ein Funksignal zur automatischen Umstellung.