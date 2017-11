Die Ski-Welt trauert um David Poisson

Die Nachricht vom Tod des französischen Weltcup-Skifahrers David Poisson ist am Montag durch alle Medien gegangen. Der Weltcup-Zirkus trauert um ihn.

Der 35-jährige Franzose kam bei einem Trainingssturz in Kanada ums Leben. Sicherheitsfangnetze konnten den Sturz von Poisson nicht stoppen, der Franzose kollidierte mit einem Baum, rund 1,5 Stunden nach dem Trainingsunfall verstarb Poisson im kanadischen Nakiska.

Österreichs Herren-Team drückt sein Beileid aus

Hannes Reichelt postet auf Facebook

Philipp Schörghofer drückt sein Beileid aus

Auch Ex-Rennläufer Matthias Lanzinger, dem nach einem schweren Sturz ein Unterschenkel amputiert werden musste, ist in GEdanken bei Poisson und dessen Familie.

Der französische Skiverband ist ebenso schockiert wie Poissons Teamkollege Mathieu Faivre.

Vier tote französische Speed-Fahrer

David Poisson ist der vierte französische Speed-Fahrer der Nachkriegszeit, der auf der Piste tödlich verunglückte. 1970 brach sich Michel Bozon in der Weltcup-Abfahrt von Megeve das Genick. Michel Dujon kollidierte 1975 in Val d’Isère mit einem Masten und zog sich ebenfalls tödliche Verletzungen zu. 2001 kam Regine Cavagnoud nach einem Unfall auf dem Pitztaler Gletscher ums Leben. Die damalige Super-G-Weltmeisterin kollidierte mit einem deutschen Nachwuchstrainer und verstarb zwei Tage später in der Universitätsklinik Innsbruck.