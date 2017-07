Die Skaterszene traf sich am Habedere-Platz

Lustenau. Mit tatkräftiger Unterstützung durch die Marktgemeinde Lustenau, Sajas Boardshop, Zimtstern, Raiba Im Rheintal, Fulterer Lustenau, Trink Fest Lustenau, Land Vorarlberg, koje Vorarlberg und Alton Premium Store, organisierte die Offene Jugendarbeit Lustenau den alljährlichen Skater-Contest.

Best Tricks und super Stimmung

Rund 20 Skater aus ganz Vorarlberg und der benachbarten Schweiz hatten sich vergangenen Samstagnachmittag am Skaterplatz in Lustenau eingefunden, um auf der Pipe ihr Können zu präsentieren und sich mit den Konkurrenten zu messen. Die Altersgruppen U14 und über 14 boten ihr gesamtes sportliches Potenzial auf, bestachen mit ausgefallenen Figuren und ließen sich vom Publikum anfeuern. Specials wie „Best Trick“ und super Verpflegung für jugendgerechte Preise sorgten für beste Stimmung am Platz. Aufs Siegerpodest schafften es am Ende drei ausgebuffte Fahrer, die mit ihren Kapriolen ihre Gegner in den Schatten stellten: Dario L. Fink (Rang 2), Maximilian Gassner (Rang 3) und Martin Schrotter (Rang 1). Sport, Spiel und Spaß bereichern die Atmosphäre am Habedere-Platz enorm – jeder Teilnehmer war für sich ein Sieger, denn dabei sein ist alles.