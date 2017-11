Die singenden Powerfrauen sorgten für beste Unterhaltung

RANKWEIL. Vor zwölf Jahren wurde der Chor Im Puls gegründet. Seitdem singen 33 Frauen vorwiegend aus Rankweil und Brederis sowie dem Raum Walgau unter der Leitung von Simone Amann-Ledetzky mit sehr viel Freude und Vergnügen.

„Die Nachfrage an Auftritten im In- und Ausland ist inzwischen riesengroß. Wir mussten teilweise den Veranstaltern schon eine Absage erteilen oder das Konzert auf einen späteren Termin verschieben“, sagt Jutta Maissen, aktives Mitglied vom Chor Im Puls. Die singenden Powerfrauen haben als erster Rankweiler Chor ein Open Air auf dem Marktplatz veranstaltet und wussten mehr als wie zu überzeugen. Noch bevor das Plakat und der Termin des Megaevent bekanntgegeben wurde, war das Konzert restlos ausverkauft. Deshalb musste der Chor Im Puls gleich zweimal vor hunderten Besuchern am Marktplatz auftreten. Knapp zweihundert Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte hat der Frauen-Chor die Menschen mit ihren Liedern bei diversen Events beeindruckt. „Wir sind aber kein Kirchenchor. Wir wollen mit unseren gemischten Songs Impulse geben und unser großes Reportoire beinhaltet auch ein umfangreiches Programm. In unserem Gesang bringen verschiedene Instrumentalisten noch den nötigen Pep“, fügt Jutta Maissen hinzu. Mit Bravour entledigt sich die Chorleiterin Simone Amann-Ledetzky ebenfalls ihrer Aufgabe, dies obwohl sie keine Fachausbildung hat. Zur Probe treffen sich die Frauen im zweiwöchentlichen Rhythmus jeweils Dienstags im Pfarrhaus Brederis. Aufgrund der hohen Anzahl an aktiven Mitgliedern platzt der kirchliche Raum aus allen Nähten.