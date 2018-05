Die Schuhsohle der Zukunft

Schwarzach - Rückenschmerzen brachten Peter Krimmer dazu ein Produkt zu erschaffen, das vielen helfen könnte, den inneren Schweinehund zu besiegen.

„Obwohl ich seit nun fast 20 Jahren auf Grund des Studiums und der Liebe in Wien hängen geblieben bin, war es mir wichtig, das Unternehmen in Vorarlberg anzusiedeln. Dies liegt einerseits an der Nähe zu essenziellen Partnern wie die der Firma Texible, oder das Textilinstitut in Dornbirn, andererseits an der Vorarlberger Arbeitsmoral und des persönlichen Einsatzes jeder involvierten Person, was sich international absolut sehen lassen kann“, unterstreicht Peter die Vorteile vom Ländle. Sylvia Strell, eine der führenden Podologen Österreichs, beschreibt die letzten Monate als sehr arbeitsreich: „Vom Aufbau und der Optimierung der Prototypen bis hin zur unbeschreiblichen Komplexität, das Wissen über die Funktion des Fußes und seiner Abrollung zu digitalisieren. Das Tüfteln mit dem ganzen Team an den unzähligen individuellen Aufgaben war immer wieder interessant, aber auch lehrreich und machte immer wieder sehr viel Spaß.“ Zusammen mit Peter und Philipp legte Sylvia mit Stappone eine Bilderbuch-Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter hin. Das angestrebte Ziel wurde sogar überschritten. „Die Mühen werden sich bald gelohnt haben, schon in wenigen Wochen haben wir die ersten Einlegesohlen aus der Serienproduktion in den Händen und können nach dem letzten Feinschliff endlich unsere Kunden beliefern. Besonders freue ich mich auf das Feedback und die neuen Ideen, die wir von den NutzerInnen erhalten werden“ meint der Leiter des Produktmanagements, Philip Olbrich. Abschließend ergänzt Peter Krimmer und spielt nochmals auf die Regionalität an: „Neben qualitativen Gesichtspunkten war ein anderer Faktor, dass die durch unser Produkt entstehende Wertschöpfung möglichst lokal bleibt. War kein passender Partner in Vorarlberg zu finden, wurden wir im näheren Umfeld fündig, sodass wir nun mit Stolz sagen können, dass Stappone zu 100 Prozent in

Österreich gefertigt wird.“