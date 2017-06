Die schnellsten Edlacher wurden gekürt

Dornbirn. (mima) Bereits zur Tradition geworden ist der Schullauf der Volksschule Dornbirn Edlach und so begaben sich die Schüler am vergangenen Mittwoch auf den Rundkurs rund um die neue Schule.

Alle sind Gewinner

Gerade rechtzeitig zum Start des Edlacher Schullaufes 2017 hat auch der Wettergott mitgespielt und die Sonne verschaffte sich Platz. Nachdem alle Schüler ihre Startnummern hatten, ging es auch schon an den Start. Begleitet von den zahlreichen Eltern und Mitschülern begaben sich dann die einzelnen Klassenzüge auf den Rundkurs über die Edlacher Strasse bis hin zur Batloggstrasse und zurück in den neuen Schulgarten der Volksschule. Alle Kinder waren mit vollem Eifer dabei und freuten sich dann im Ziel wieder von ihren Mitschülern begrüsst zu werden. Nach einer kleinen Stärkung ging es in der Aula der Schule mit der Siegerehrung weiter und Direktorin Sabine Bader konnte den schnellsten Edlachern einen Pokal übergeben. Am Ende waren aber alle Gewinner und so gab es auch für alle Läufer eine Medaille.