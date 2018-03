Die SCHAU! auf einen Blick

#wirfreuenunsaufihrenbesuch

5. SCHAU! Die Vorarlberger Frühjahrsmesse, Messe Dornbirn, Messeplatz 1, A-6854 Dornbirn

5. bis 8. April 2018, täglich von 10 bis 18 Uhr

Verlängerte Öffnungszeiten im Foyer 13/14: Donnerstag bis Samstag – gemütlicher SCHAUausklang mit den Rolling Cocktails samt DJ bis Mitternacht.

Ausstellungsfläche! 52.000 Quadratmeter mit rund 500 Ausstellern, gegliedert in fünf klar strukturierte SCHAUplätze: Garten, Wohnen, Genuss, Freizeit und Mobilität

Eintrittspreise

Erwachsene 9,00 Euro

Ermäßigte Karten 7,50 Euro

Kinder 4,00 Euro (6 bis 14 Jahre)

Nachmittagsticket 4,50 Euro (ab 15.30 Uhr)

Ermäßigungen: Jugendliche 15–18 Jahre, Studenten, Senioren, Invalide, aha-Card (ehemals 360-Card) und Vorarlberger Familienpass – in Verbindung mit einem gültigen Ausweis.

Hinweis: Die Karten verlieren beim Verlassen des Messegeländes ihre Gültigkeit. Sutterlüty-Vorverkauf: Ermäßigte Karten gibt es im Vorverkauf in allen Sutterlüty-Filialen: Erwachsene bezahlen mit der Sutterlüty Vorteilskarte 7 Euro, Kinder 3 Euro.

Gratis An- und Abreise mit Bus und Bahn: Aus ganz Vorarlberg und im Bahnverkehr von den Grenzbahnhöfen Lindau (D), Buchs, St. Margrethen (CH) und St. Anton a. Arlberg mit dem Messe-Kombiticket – dieses ist in allen Bussen oder an den ÖBB-Automaten erhältlich – oder mit gültiger Messe- Eintrittskarte. Alle 5 Minuten, von 9.30 bis 18.30 Uhr, fahren Stadt- und Landbusse ab Dornbirn-Hauptbahnhof sowie Dornbirn-Schoren zur Messe und retour. www.vmobil.at

Am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr: Gratis-Eintritt bei Anreise mit Bus, Bahn oder Rad.

Anfahrt aus der Schweiz & Liechtenstein: Anreise aus der Schweiz: Die Linie 351 bringt Sie ab Heerbrugg direkt zur Messe. In diesen Bussen sind beim Fahrpersonal Messekombitickets erhältlich, die zur Hin- und Rückfahrt im gesamten VVV-Gebiet (Verkehrsverbund Vorarlberg) und, nach Umtausch in eine Eintrittskarte an der Kasse, zum Messe-Eintritt berechtigen. Bis zur Grenze wird ein gültiger Fahrausweis benötigt. Details: www.rtb.ch Anreise aus Liechtenstein: Besucher aus Liechtenstein können innerhalb des Verbundgebietes Vorarlberg die Gratis-Fahrt für die An- und Abreise nutzen. Innerhalb Liechtensteins wird ein gültiger Fahrausweis benötigt. Kinderbetreuung: Kids im Alter von 3 bis 10 Jahren werden im Kinder-Ländle in der Halle 7/8, 1. OG., von 10 bis 17 Uhr optimal betreut. Unterstützt vom Vorarlberger Familienverband und dem Verein „Familienfreundliches Dornbirn“.

Radler-Treff: Wer mit dem Fahrrad kommt, hat die Möglichkeit, die kostenlose Rad-Reinigung der Integra Vorarlberg in Anspruch zu nehmen. Selbstverständlich nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten.