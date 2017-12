Die Roten Teufel setzen sich gegen Krems durch

Titelverteidiger ALPLA HC Hard dreht Spiel gegen Krems und kann dadurch Heimserie halten.

Das letzte Spiel im Meisterjahr 2017 begann mit einer Trauerminute für den in der Vorwoche verstorbenen langjährigen Fanclub-Sprecher Burkhard Huber (59). Die Roten Teufel vom Bodensee, die ohne ihre verletzten Akteure Risto Arnaudovski, Konrad Wurst, Thomas Weber und Domagoj Surac antreten mussten, gingen nach 36 Sekunden durch Kapitän Dominik Schmid (11 Tore) in Führung.

Die Kremser brachten gleich in der Startphase vor 1100 Zuschauern in der Sporthalle am See im Angriff den siebten Feldspieler. Nach fünf Minuten stand es bereits 4:4. Die Niederösterreicher fanden mit dem siebten Feldspieler immer wieder die Lücke in der Harder Deckung und konnten zwei Tore vorlegen (8:10/15. Minute).