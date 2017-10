Die roten Linien der Parteien für die Koalitionsfindung

Am 15. Oktober wird es ernst - © APA

Die Spitzenkandidaten der Parteien haben sich kaum in die Karten schauen lassen, was ihre Präferenzen für eine zukünftige Regierung betrifft. Dezitierte Koalitionsbedingungen haben sie zwar nicht genannt, in Interviews aber doch mehr oder weniger klar formuliert. Ein paar rote Linien gibt es daher, wie weit die nach dem Wahltag überschritten werden, wird sich in Kürze zeigen.