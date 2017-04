Die Remise als kultureller Treffpunkt

Die Remise Bludenz soll Treffpunkt für Menschen aus Bludenz und der ganzen Region sein. „Ein Kulturprogramm, das Spaß macht, zum Entdecken einlädt und inspiriert“, das ist das zentrale Anliegen von Ulrike Dirnbauer, Geschäftsführerin der Bludenz Kultur gGmbH und Bludenz Stadtmarketing GmbH.

Die Remise als Kinosaal

Das Programmkino „LeinwandLounge“ lockt Filmliebhaber in die Remise Bludenz: Viertzehntägig, jeweils am Mittwoch, verwandelt sich die Remise in einen Kinosaal der besonderen Art und zeigt Filme abseits des Mainstreams in Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Organisiert wird das Kinoprojekt vom Verein allerArt und vonseiten Bludenz Kultur und dem Stadtmarketing unterstützt.

Die Remise als Konzertbühne

Der gefeierte Hang- und Percussion-Spieler Manu Delago präsentiert am 19. Mai in der Remise sein drittes Soloalbum: Auf „Metromonk“ dringt er in immer neue Klangregionen vor und erkundet dabei die unterschiedlichsten Stimmungen und Dynamiken. Damit liefert das Konzert aus der jungen Reihe „hin.hören“ frische Impulse für die Alpenstadt. In der Remise Bludenz gastieren regelmäßig aufstrebende Newcomer aus der Musikszene und geben moderne Klänge quer über das Musik-Genre-Beet zum Besten.

Die Remise als Festivalgelände

Auch in diesem Jahr wird das Remise-Gelände zur Partyarena. Am Wochenende vom 9. bis 10. Juni wird beim Woodrock Festival live aufgespielt. Die Open-Air-Bühne bietet eine Plattform für lokale und internationale Bands. Zur Afterhour wird der Saal zum Spielplatz der DJs. Das Woodrock Festival ist, in mittlerweile 23 aktiven Jahren, zum absoluten Klassiker der Musikfestivals im Vorarlberger Oberland geworden. Seit Langem gilt die Veranstaltung der OJA Bludenz Villa K. als Fixtermin im Bludenzer Kulturkalender.

Die Remise als Diskussionsraum

Studien belegen, dass mehr als 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ihrer politischen Repräsentanz gegenüber wenig oder sogar überhaupt kein Vertrauen aufbringen. Das Phänomen des Vertrauens in der bzw. in die Politik greift die Reihe DiskursDirekt im Sommersemester 2017 in zwei Vorträgen auf. Damit bietet die Remise eine Plattform zum Austausch und zur Diskussion.