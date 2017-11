Die Rankweiler Basilika platzte aus allen Nähten

RANKWEIL. Ein beeindruckendes Konzert präsentierte der Bludenzer Chor Gioia in Zusammenarbeit mit dem Frauen-Quartett echt Stark aus Kappl in Tirol vor mehreren hunderten Zuschauern in der Rankweiler Basilika.

Unter dem Motto „Singen und Musik kann verbinden und Grenzen überwinden“ haben die zwei Musikgruppen ihre neuen und alten Musikstücke dem Publikum nähergebracht. Mit viel Applaus und Standing ovations wurde der Bludenzer Chor und die Tiroler „Frauengruppe“ verabschiedet. „Mit so viel Besuchern haben wir nie und nimmer gerechnet“, so der Originalton vom Veranstalter Verein Basilika. Immerhin platzte die Basilika aus allen Nähten, schon eine halbe Stunde vor Beginn des Konzert waren alle Sitzplätze ausverkauft. Unter den Gästen waren auch Seelsorger Elmar Simma, Ex-Rankweil Vizebürgermeister Franz Abbrederis, Gebhard Barbisch von der Bergrettung Vorarlberg und Kilian Tschabrun der Gemeinde-Chef aus Zwischenwasser. VN-TK