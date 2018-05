Die Polizei präsentiert die Bilanz für Asyl- und Fremdenwesen von 2017

Am Dienstagvormittag präsentierte die Polizei die Bilanz für Asyl- und Fremdenwesen von 2017.

Auch in der Grundversorung gebe es demzufolge einen deutlichen Rückgang. Waren es 2016 noch 3.269 Personen, die sich in der Grundversorgung befanden, sind es 2017 nur noch 2.163 Personen.

Der Großteil der Asylwerber werde in Vorarlberg in kleineren Quartieren untergebracht, da so eine bessere Betreung gewährleistet werden könnte. “Der Großteil verhält sich rechtskonform, dennoch gibt es einen gewissen Anteil an Personen, der Probleme bereitet”, erklärt Walter Filzmaier, stellvertretender Landespolizeidirektor. Doch hier werde viel Präventionsarbeit geleistet sowie ein guter Kontakt mit den Betreuern geschaffen. So könnten Konflikte oftmals bereits im Vorfeld erkannt und gröberes verhindert werden.