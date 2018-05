Die neuesten Infos für den 9. Bodensee Frauenlauf

5000 Frauen werden bei der 9. Auflage vom Bodensee Frauenlauf am 2. Juni erwartet. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Feldkirch stellt das OK-Team mit Verena Eugster und Patricia Zupan das Programm vor.

Der 9. Bodensee Frauenlauf am 2. Juni steht in den Startlöchern und wartet mit vielen Neuerungen auf. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Drogeriemarkt in der Feldkircher Martstraße 15 werden die Organisatoren rund um Verena Eugster und Patricia Zupan das Programm vorstellen. Neben dm drogeriemarkt Geschäftsführer Mag. Thomas Roittner werden Frauenläuferinnen mit besonderen Geschichten auf dem Podium Rede und Antwort stehen. Frauenlauf Initiatorin Verena Eugster wird die Neuerungen rund um die 9. Auflage des Bodensee Frauenlaufs schildern.