Die neue Tourismusausbildung

Ab Februar finden die Anmeldungen für die „Gascht“ statt, im September geht es mit einer völlig umgekrempelten, zukunftsweisenden Tourismusausbildung los. Diese ist nicht nur besonders abwechslungsreich und karrierefördernd, sie bietet auch alle Abschlüsse, die ein zeitgemäßer Karriereweg benötigt: Absolventen der „Gascht“ können sowohl den Lehrabschluss, den Hotelfachschulabschluss, ein Gastgeberdiplom, zusätzliche Zertifikate und – nach kurzem Aufbau – auf Wunsch auch die Berufsreifeprüfung ablegen. Künftige Tourismusprofis werden in einer vierjährigen Ausbildung in den Bereichen Küche & Kulinarik, Service & Gastgeberkompetenz, Rezeption & Hotelmanagement geschult.

Mensch im Mittelpunkt

An drei Schulstandorten – in Bezau, Hohenems und Bludenz – eröffnet die „Gascht“ als Privatschule mit neuen ganzheitlichen Ansätzen und einem dualen Aufbau von Schule und Praxis ihre Pforten. Der Besuch der Schule ist kostenlos. In der neuen Gastgeberschule für Tourismusberufe steht der Mensch im Mittelpunkt, Fachwissen und Sozialkompetenz, fachliche Fähigkeiten und persönliche Stärken werden gestärkt. In der „Gascht“ werden Mitarbeiter auf Augenhöhe ausgebildet, die Wissensvermittlung erfolgt auf hohem Niveau. Theorie und Praxis werden in der Schule sowie in ausgewählten Tourismusbetrieben und externen Bildungsstandorten ideal verknüpft. „Das neunte Schuljahr fungiert dabei als Orientierungsjahr, in der Bildungscoaches die jungen Menschen und ihre Eltern begleiten und auf den individuellen Ausbildungsweg vorbereiten“, erklärt Schulmanagerin Nicole Okhowat-Lehner.

Drei Berufsrichtungen

Nach dem Orientierungsjahr entscheiden sich die Schüler für eine der drei Berufsrichtungen – Service & Gastgeberkompetenz, Küche & Kulinarik oder Rezeption & Hotelmanagement. Die duale Form der Ausbildung erlaubt mit ihren Pflicht- und Wahlmodulen viel Freiraum und ein Ausprobieren der eigenen Fähigkeiten und Vorlieben. Neben wichtigem Fachwissen wird je nach gewählter Form die Hälfte bis zwei Drittel der Ausbildung in unterschiedlichen gastgewerblichen Ausbildungsbetrieben sowie Fachbetrieben (z. B. Sennereien, Weingütern, Senfmühlen oder Destinationsbüros) absolviert. Spannende Auslandspraktika, der Erwerb handwerklicher Fertigkeiten und Fachkompetenz, Konflikt- und Stressmanagement, erlebnisorientiertes Lernen und unzählige Karrierechancen und Berufe für die persönliche Zukunft erwarten die Schüler. Marketing, Food-Fotografie, Sprachen und Co. zählen zu den Wahlmodulen, die die neue Tourismusausbildung bereichern.

Zwei Pfade zum Ziel

Die Praxis in Fachbetrieben wird mit der theoretischen Ausbildung in der Schule ideal kombiniert. Je nach Neigungen und Stärken stehen zwei Pfade zur Verfügung: Der praxisorientierte Pfad besteht aus 70 % Praxis und 30 % Schule, der theorieorientierte Pfad besteht aus 50 % Praxis und 50 % Schule. Mit dem Abschluss der „Gascht“ stehen nationale und internationale Karrieren als Hotelmanagerin oder Spitzenkoch oder die Eröffnung eines eigenen Betriebes offen.

Anmeldung ab sofort auf www.gascht.at

Praktika und Erfahrungstage motivieren, eröffnen neue Welten und bringen spannende Abwechslung. Ein Betriebswechsel und Praktika in Sennereien, Mostereien etc. sind im Ausbildungsplan

vorgesehen. Andreas Kappaurer, Direktor „Gascht“ Bezau