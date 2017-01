Die Narren feiern sich warm

Am Sonntag um 14 Uhr starteten in Altach die Faschingsfreunde Richtung Dorfmitte. Von bunten Fußgruppen bis zu fantastisch gestalteten Wagen gab es jede Menge zu sehen. Gruselige Hexen verteilten Bonbons an die kleinen Besucher und die vielen Garden trotzten der Kälte und zeigten ihr Können. „Embser Kasperltheater“, Christbäume, Fanfarenzüge, Zwerge marschierten durch Altachs Straßen.

Eine Schneebar durfte auch nicht fehlen, und sogar die Sonne ließ sich ab und zu blicken. Eine ganz besondere Gruppe waren die Gisig’r Milchsüppl’r die mit ihren wilden Bikes durch die Straßen rauschten. Auch die Klushundzunft Klaus durfte beim Altacher Umzug nicht fehlen, traditionell waren die Haselstauder mit ihrem Schottar Clown Express unterwegs. Und fast zum Schluss noch das Highlight aus dem Bregenzerwald: Die Zunftabordnung der Alberschwender Wildsauen mit Garde. Und wer nach dem Umzug noch weiterfeiern wollte, konnte das beim Narrentreiben auf dem Parkplatz zwischen Spar und Apotheke.

Internationaler Umzug

Dass überzeugte Narren sich grenzenlos verstehen, zeigte auch der Faschingsumzug der Faschingszunft Fußach. Am Sonntag waren über 2000 Narren aus Vorarlberg, aus den Nachbarländern sowie aus Frankreich und aus England zu Gast im Rheindelta. Dass ab und zu Schneefall einsetzte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Die vielen Faschingsfreunde entlang der Umzugsstrecke hatten ebenso ihren Spaß wie die Mäschgerle, die Hästräger, die Garden und die vielen Guggenmusiken. Auch die Welda Wagges aus dem Elsass samt Karnevalskönigin und -prinzessinnen ließen sich den Besuch in Fußach nicht entgehen.

(Quelle: VN/loa,ajk)