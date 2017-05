Die nackte Wahrheit: Bei dieser Dating-Show lässt jeder die Hüllen fallen

“Naked Attraction” ist die etwas andere Datingshow, bei der alle Beteiligten mit offenen Karten spielen. Die Regeln sind simpel: Der Kandidat muss sich zwischen sechs Bewerbern entscheiden. Der Clou dahinter ist, dass die sechs Bewerber nicht mehr tragen als der liebe Gott ihnen geschenkt hat. Ihr Gesicht bleibt hingegen verdeckt. Die Qual der Wahl in der FKK-Kuppelshow wird somit umso qualvoller. Entscheidend sind also ganz andere Faktoren: Busengröße, Po-Form, Penislänge oder doch der Körperbau? Jeder hat da wohl seine eigenen Vorlieben.

“Ich finde etwas markantes interessant”

Screenshot RTL2/tvnow: “Naked Attraction” © Screenshot RTL2/tvnow: “Naked Attraction”

Bei der letzten Ausgabe hatte Rob die Chance auf ein Date. Der Gitarrenlehrer lebt mit seinen zwei Nacktkatzen in Wien. Single Rob begutachtete bei der Show die sechs Damenkörper von oben bis unten, sprach über seine Vorlieben in Sachen Intimrasur und kommentierte die Frauenkörper ohne Hemmungen. Ziemlich bald stellte sich aber heraus, was dem 26-Jährigen wirklich gefällt: „Ich bevorzuge den Klassiker, die Vasen-Form.“ Aber: „Das Gesicht ist natürlich das Wichtigste, keine Frage. Ich finde etwas markantes interessant.“ In der letzten Runde verkündete Rob, ebenfalls nackt, dass Model Lina seine Auserwählte für das Date ist. “Da kam einfach was rüber”, schwärmte er. In einer Bar begegneten sie sich dann das erste Mal in voller Montur und flirteten direkt drauf los.